قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب لـ"اجتياح" لبنان

قالت القناة العبرية "14" إن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورات برية، الخميس، استعدادًا لـ"اجتياح" مرتقب للبنان.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، بيانًا أعلن بشكل "غير اعتيادي"، بدء تدريبات مكثفة في جميع "مناطق إطلاق النار" في شمالي إسرائيل خلال نهاية الأسبوع، بحسب القناة العبرية.

وحذر الجيش الإسرائيلي المواطنين من الاقتراب من مناطق التدريبات "حرصًا على أرواحهم".

ونشرت القناة صورًا للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت "سيكون مثله في لبنان قريبًا".

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تأتي هذه التدريبات في وقت يرتفع فيه مستوى التوتر في جنوب لبنان، بعد انفجارات دامية استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أنصار ميليشيا حزب الله، التي حمّلت إسرائيل المسؤولية عن ذلك.

وانفجرت الآلاف من أجهزة "البيجر" الثلاثاء، ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء، في كل أنحاء لبنان، ما أوقع 37 قتيلًا ونحو ثلاثة آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة.