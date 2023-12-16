"واشنطن بوست": المطلوب تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس هدنة
رأى تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "المطلوب" ليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة أو هدنة أخرى غير مستقرة، بل تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال التقرير إنه "يُحسب للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بدأ في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته، الثلاثاء الماضي، إلى قبول خطة اليوم التالي، التي من شأنها وضع الأراضي الفلسطينية على طريق إقامة دولة في نهاية المطاف".
وأضاف أن "التزام إسرائيل بحل الدولتين ليس سوى شرط مسبق للتقدم، وستحتاج غزة إلى إدارة تُمكنها من إجراء الانتخابات وتكون جزءًا من المحادثات المستقبلية مع إسرائيل".
واعتبر التقرير أن "الخيار الأفضل والوحيد لإدارة غزة هو السلطة الفلسطينية، التي تُدير أجزاء من الضفة الغربية".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تحتاج مساعدة الدول العربية، سواء في إعادة بناء غزة أو في إعطاء الشرعية للسلطة الفلسطينية المتجددة".
وأشار إلى إمكانية "الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان، وتُعزز مكانة أمريكا كحَكم محايد".
وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي توفير التمويل، والمساعدة في فرض إصلاح السلطة الفلسطينية، والضغط من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن عملياً، وبالتالي فإن أي كيان منتخب يتفاوض على الجانب الفلسطيني يستطيع أن يدعي أنه يتحدث باسم الشعب الفلسطيني كاملًا".
واختتم التقرير بالقول إن "خارطة الطريق لحل الدولتين، التي التزم بها العرب جميعًا ويربطون أي أموال لإعادة إعمار غزة بتنفيذها، هي الطريق الأمثل لسلام دائم وحل الصراع؛ شريطة أن تلتزم إسرائيل، تحديدًا يمينها المتطرف، وتسير مع الركب".
المصدر: "واشنطن بوست" الأمريكية