"واشنطن بوست": المطلوب تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس هدنة

رأى تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "المطلوب" ليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة أو هدنة أخرى غير مستقرة، بل تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال التقرير إنه "يُحسب للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بدأ في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته، الثلاثاء الماضي، إلى قبول خطة اليوم التالي، التي من شأنها وضع الأراضي الفلسطينية على طريق إقامة دولة في نهاية المطاف".

وأضاف أن "التزام إسرائيل بحل الدولتين ليس سوى شرط مسبق للتقدم، وستحتاج غزة إلى إدارة تُمكنها من إجراء الانتخابات وتكون جزءًا من المحادثات المستقبلية مع إسرائيل".

واعتبر التقرير أن "الخيار الأفضل والوحيد لإدارة غزة هو السلطة الفلسطينية، التي تُدير أجزاء من الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تحتاج مساعدة الدول العربية، سواء في إعادة بناء غزة أو في إعطاء الشرعية للسلطة الفلسطينية المتجددة".