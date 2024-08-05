انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لمركبات عسكرية إسرائيلية وهي تصدم سيارات مواطنين فلسطينيين، رغم وجود ركاب داخلها.

وظهرت في المقطع مركبات مسرعة للجيش الإسرائيلي، في أثناء اقتحامها مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، تحاول شق الطريق أمامها بإزاحة السيارات الفلسطينية والركاب داخلها.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين إنه استقبل "إصابتي دهس بحالة مستقرة، إثر اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين"، وفق وكالة "الأناضول".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن الجيش "ينفذ حاليا عملية شمالي الضفة الغربية، ومخيم جنين".

وقال التلفزيون الفلسطيني إن "جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول إلى حالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع"، مشيرا إلى إعلان محيط محل الصرافة "منطقة عسكرية مغلقة".

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ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع حربه على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفًا 604 قتلى، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.