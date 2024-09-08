حكومة البرهان ترفض مقترحا أمميا بنشر "قوة للسلام"

رفضت حكومة بورسودان التابعة لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.

وقالت الخارجية في بيان لها "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، معتبرة أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

وأوضحت في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها، وعقدت مؤتمرا صحفيا حوله، قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية" وفق تعبيرها.

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واتهمت حكومة البرهان البعثة بأنها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها" بحسب تعبير البيان.

وكان خبراء من الأمم المتحدة دعوا الجمعة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، وفق تعبيرهم.

وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023.