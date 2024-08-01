تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل اغتياله في طهران، قالوا إنه بدا فيها "كأنه يتنبأ بمصيره".

ويُظهر المقطع المتداول لقاءً لهنية مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يرافقه الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة قبل ساعات من اغتياله فجر الأربعاء.

وقال هنية في مقطع الفيديو المتداول "هذه هي الدنيا.. وأنه أمات وأحيا وأضحك وأبكى. الله -سبحانه وتعالى- يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة ومتجددة إن شاء الله. وكما قال الشاعر: إذا غاب منا سيدٌ قام سيدُ".

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن هنية "كان يشعر بدنو أجله" وأنه "نعى نفسه" بهذه الكلمات.

ورغم عدم إعلان إسرائيل رسميًّا مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فإن حماس أكدت أن تل أبيب هي من تقف وراءه، متعهدة بدورها بالانتقام له.