توفي أكثر من ألف طفل ومريض في قطاع غزة بسبب مرور 100 يوم على إغلاق الجيش الإسرائيلي معبر رفح الحدودي، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وقال المكتب، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر لليوم المئة على التوالي، بعد أن حرق موقع المعبر وتجريفه، بحسب البيان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، وعلى كل الأصعدة ومناحي الحياة كافة.

وأضاف: "تعد هذه الجريمة مخالفة قانونية واضحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات الدولية".

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي منع على مدار 100 يوم إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الوفود الطبية الدولية، ما تسبب بتعميق الأزمة الإنسانية والصحية لسكان القطاع.

وأكد المكتب أن إسرائيل "تهدف إلى إسقاط المنظومة الصحية بإغلاق المعبر، كأحد الأهداف السياسية من حرب الإبادة، إلى جانب استخدام سياسة التجويع خاصة في محافظتي غزة وشمالها".