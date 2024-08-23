وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقادات حادة لبعض الدوائر الانتخابية، قائلاً إنها تقوم بحملات "مسعورة" ضد الدولة التونسية.

وحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية عبر صفحتها في "فيسبوك" قال سعيّد: إن "بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي صاحب السيادة وحده".

جاءت تصريحات سعيّد خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية خالد النوري، لبحث "الوضع الأمني العام في البلاد".

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ودعا الرئيس التونسي إلى "مزيد من اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق العمومية" وهي محاولات وصفها بأنها "يائسة" وقال إن "المسؤولية التاريخية تقتضي إحباطها وفق ما يقتضيه القانون".

وحول الانتخابات المرتقبة في بلاده قال الرئيس التونسي إن الانتخابات "ليست حرباً بل هي موعد يتجدد في مواعيد محددة طبق ما يضبطه الدستور".

وقال سعيّد إن التونسيين أظهروا وعياً "سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب" قائلاً إنه "وعي أقوى من كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعلوم مصدرها والمفضوحة أهدافها ومراميها".