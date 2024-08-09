قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة للهجوم للمرة الرابعة بصاروخ سقط في البحر الأحمر على مقربة منها.

وبحسب "رويترز"، ذكرت الهيئة أن الهجوم وقع على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوبي المخا في اليمن، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم بخير، وفي الطريق نحو الميناء التالي.

وكانت الهيئة قالت إنها تلقت تقريرًا عن هجوم "ثالث" بزورق مسيّر غير مأهول على سفينة على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوبي المخا في اليمن.

وقبل ذلك ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيّرة على بعد نحو 58 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن.

وأضافت في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.