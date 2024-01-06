صحيفة عبرية: هكذا فقدت الخارجية الإسرائيلية تأثيرها بعهد نتنياهو

تمسك وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتنفيذ التناوب على منصب وزير الخارجية الذي يشغله حاليا خلفًا للوزير إيلي كوهين الذي تسلم من جهته حقيبة وزارة الطاقة، على أن يعود للخارجية بعد عامين بموجب اتفاق مسبق، وذلك في حال استمرار الحكومة الحالية.

تطبيق الاتفاق، الذي بدأ سريانه في الأول من الشهر الحالي، ترك أسئلة بشأن تأثير الخطوة على الواجهة الدعائية والدبلوماسية والسياسية لإسرائيل في الخارج، بعد أن كان انخراط كوهين في نشاطات دولية تروج مبررات العدوان على غزة، ملحوظا وأحرز بعض النتائج النسبية.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية رصدت الملف على لسان الكاتب الصحفي المخضرم شلومو شامير، الذي رأى أن تنفيذ اتفاق التناوب حاليًا يستحق الاهتمام.

لا سياسة خارجية

إلا أن هذا الاهتمام ينبع من "سطحية" الخطوة في وقت لا يعد التناوب ذو مغزى مهم، حيث قدر شامير ألا يُحدِث كاتس أي فارق في العامين المقبلين، ليس فقط بفعل ضعف كفاءته، ولكن لأسباب بدت أكثر خطورة من وجهة نظره.

ورأى الكاتب، أن إسرائيل بالأساس لا تمتلك سياسات خارجية، وأن ما تطبقه الوزارة هي "سياسات نتنياهو"، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية في عهد نتنياهو "بلا نفوذ أو سلطة لتنفيذ سياسات خارجية إسرائيلية أو لبناء علاقات قوية مع دولة أجنبية".