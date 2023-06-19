إسرائيل.. دعوات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة

من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت، "من غير المقبول أن يتحوَّل شمال الضفة الغربية إلى (غزة ثانية).. يجب القضاء على الفصائل الفلسطينية المسلحة سريعًا في جنين".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها ما وصفته بأنه "عدوان الاحتلال المتواصل" على جنين، قائلة إنه يشكل "تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصراع واستنجادًا إسرائيليًّا رسميًّا بدوامة العنف".

وغالبًا ما يُنفّذ جيش الاحتلال عمليات مداهمة يقول إنها "استباقية ووقائية" لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه، ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.