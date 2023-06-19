إسرائيل.. دعوات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة
دعت أوساط سياسية في اليمين الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، التي تشهد منذ صباح اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
وقتل 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 خلال مداهمة عسكرية كبيرة في مخيم جنين للاجئين، أطلقت خلالها مروحية إسرائيلية عدة صواريخ للمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تعرّض بضع مركبات عسكرية لأضرار إثر تفجير عبوات ناسفة، أدت إلى إصابة 7 جنود بجروح متفاوتة.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لاجتماع عاجل للحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية (الكابينت) و"البدء بعملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية لإنهاء حالة التسلح هناك".
من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت، "من غير المقبول أن يتحوَّل شمال الضفة الغربية إلى (غزة ثانية).. يجب القضاء على الفصائل الفلسطينية المسلحة سريعًا في جنين".
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها ما وصفته بأنه "عدوان الاحتلال المتواصل" على جنين، قائلة إنه يشكل "تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصراع واستنجادًا إسرائيليًّا رسميًّا بدوامة العنف".
وغالبًا ما يُنفّذ جيش الاحتلال عمليات مداهمة يقول إنها "استباقية ووقائية" لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه، ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.