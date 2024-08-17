إسلام كمال

تسارع الإدارة الأمريكية الزمن، للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يفضي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في القطاع، وسط تساؤلات إن كان سيحمل نهاية الأسبوع الجاري جديدًا في هذا الشأن.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الأجواء "مختلفة هذه المرة" فما يتعلق بالمفاوضات، مبدية تفاؤلًا بقرب التوصل لصفقة تنهي الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأدلى كل من تل أبيب والوسطاء بالقاهرة والدوحة وباريس، بتصريحات تظهر تقاربًا مع التوقع الأمريكي.

وفي الوقت الذي قالت فيه واشنطن إنها قدمت ملحقًا لمقترح الرئيس جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر مكتب الأخير تصريحات هادئة متوافقة مع الرسائل الأمريكية بشكل غير اعتيادي عن كل مرة.

ووصلت الرسالة إلى أن نتنياهو منح فريقه التفاوضي صلاحيات أوسع من كل مرة سابقة، ومدة أطول، واستسلم للضغوط الأمريكية بالبقاء في الدوحة لـ24 ساعة إضافية لإنهاء الملفات العالقة.

وتصف واشنطن ذلك بتقريب الفجوات، بين حماس وإسرائيل، والآن تتحدث عن سدها، في ظل تحركات سريعة وجادة، قبل أي عمل انتقامي ضد إسرائيل من قبل ميليشيا حزب الله وإيران، ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس أركان المليشيا اللبنانية فؤاد شكر.

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يأتي ذلك إلى جانب تحفيزات للوسطاء، أحدثها اتصال بايدن بنظيره المصري عبد الفتاح السياسي، للحديث حول المتحقق في جولة الدوحة، وترتيبات ما سيتم خلال هذا الأسبوع في القاهرة.

ووسط الضغوط الداخلية التي يوجهها نتنياهو لتمرير الصفقة، يبدو أن ربط طهران ردها الانتقامي المحتمل ضد إسرائيل بمفاوضات غزة، زاد تلك الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يقبع أيضًا تحت ضغوط أمريكية تمارسها الإدارة الديمقراطية الطامحة لاختراق يضاعف فرص المرشحة كامالا هاريس للفوز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر القادم.

مؤشرات، تدعم أن تشهد مفاوضات القاهرة جديدًا يوقف إطلاق النار، ويوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يتضمن تقديم تنازلات من الجانبين بشأن الملفات العالقة.

وتطالب حركة حماس بوقف الحرب وقوفًا تامًّا، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة، وإنهاء الحصار على القطاع، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار.

وتطالب بصفقة جادة لتبادل الأسرى، جنبًا إلى جنب مع رفض أي دور أمريكي أو إسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

على حين، تسعى إسرائيل إلى السيطرة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، وتفتيش العائدين إلى شمال غزة.

رغم رفض إسرائيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكومين بتهم "إرهابية" أو لسنوات طويلة، من خلال الصفقة، تطالب بالكشف عن أسماء الرهائن المحتجزين لديها في غزة كافة.





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ويبقى الشرط الإسرائيلي الأخير، المتمثل بترحيل قادة حماس من غزة، مثار جدل وخلاف يهدد بفشل المفاوضات.

ومن المتوقع أن نشهد خلال الأيام الخمسة المقبلة تطورات كبيرة تنتهي باليوم السادس، والذي من المفترض أن يشهد توقيع الاتفاق المنشود بالقاهرة، ولكن من أبرز الفجوات المستمرة حتى الآن بين حماس وإسرائيل، بل مصر أيضًا، هو فكرة البقاء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، والذي تصر عليه تل أبيب، وترفضه القاهرة والفلسطينيون.

ويقول الأمريكيون يوجد نقاشات متواصلة حول هذه النقطة، ومن الممكن إيجاد حلول لها، وبالتأكيد لا يمكن تحريك المسلحين من الجنوب للوسط وحتى الشمال، وفق تأكيد الأمريكيين.

وتخصص اجتماعات الأيام الأولى من الأسبوع لتحديد قائمة الأسرى والرهائن، ثم تحديد أماكن الانسحابات وجدولها، وكميات المساعدات وأماكنها وجدولها، واستعراض خطط إعادة الإعمار.