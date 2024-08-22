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وفاة السياسي الفلسطيني فاروق القدومي

وفاة السياسي الفلسطيني فاروق القدومي
فاروق القدوميالمصدر: موقع "مارغاريدا سانتوس لوباز"
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 9:24 ص

توفي صباح اليوم الخميس السياسي الفلسطيني فاروق القدومي (أبو اللطف) في العاصمة الأردنية عمّان، بعد رحلة طويلة مع المرض.

وأعلنت عائلة القدومي وفاة السياسي البالغ من العمر 93 عاما. والقدومي هو سياسي فلسطيني من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وقد ارتبط اسمه برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في 1973 ويعرف بمعارضته الشديدة لاتفاق أوسلو.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "القائد الوطني والتاريخي الكبير، أحد القادة التاريخيين المؤسسين للثورة الفلسطينية ولحركة "فتح"، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف"، الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان، اليوم الخميس" وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وقال عباس "وأنا أنعى أخا وصديقا ورفيق درب في النضال والعمل الدؤوب من أجل فلسطين التي فقدت واحدا من رجالاتها المخلصين المناضلين الأوفياء الذين قدموا الكثير لخدمة فلسطين وقضيتها وشعبها".

وأثنى عباس على "مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة "فتح" والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، وأفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال" وفق تعبيره.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن "تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء شعبنا كافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

فلسطينوفاة

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