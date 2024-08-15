رد رئيس الحكومة اللبنانية على أسئلة الصحفيين حول التطورات الراهنة بالقول: "في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، لا يمكن إلا أن نتحلى بالصمت والصبر والصلاة".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ميقاتي قال ذلك "إزاء إلحاح الصحفيين"، وبعد لقائه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه.

وقالت إن ميقاتي شدد على "أهمية دعم التمديد للقوة الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) لفترة سنة".

ونقلت عن سيجورنيه أنه جدد "تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه وثقتها به". وتمنى "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني"، مقدراً "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".