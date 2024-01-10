بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.. قتلى وجرحى بقصف منزل في بيت لاهيا

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالمدنيين جنوب بيت لاهيا شمال قطاع غزة يعود لعائلة المصري، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين على الأقل لا يزالوا تحت الأنقاض.

وأفاد شهود عيان، بأن دمارًا هائلًا أصاب المنزل وأسفر عن مقتل جميع من بداخله، في ظل عدم وجود طواقم دفاع مدني لإجلاء الضحايا من قتلى وجرحى.

وتمكن البعض من انتشال جثامين 8 أشخاص بينهم سيدتان و3 أطفال تم دفنهم بجانب المنزل، مع بقاء العديد تحت الأنقاض ولم يتسن انتشالهم بعد، بسبب عدم وصول المساعدة.