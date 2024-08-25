نشرت وكالة "فرانس برس" مجموعة من الصور أثناء اعتراض القوات الجوية الإسرائيلية لمسيَّرة تابعة لميليشيا "حزب الله" فوق شمال إسرائيل.

واستبقت إسرائيل "هجوم الفجر" الذي شنته ميليشيا "حزب الله" بضربات استباقية في لبنان بعد أن رصدت استعدادات لـ"حزب الله" لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، بحسب "فرانس برس".

رصد الاستعدادات

وكتب الجيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية إلى سكان جنوب لبنان جاء فيها "نرصد استعدادات حزب الله لشن هجمات واسعة النطاق ضد الأراضي الإسرائيلية".

بعد ذلك، أعلن "حزب الله" أنه تم الانتهاء من "المرحلة الأولى" من رده على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، بإطلاق 320 صاروخًا باتجاه إسرائيل.

هجوم "حزب الله"

وقال الحزب في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوز 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو". وقال إن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

تعليق نتنياهو

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على بذل كل ما يمكن واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ من أجل الدفاع عن البلاد، على حد قوله.

وقال نتنياهو: "في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد".

وفي وقت سابق، رأى تقرير عبري أنّ الولايات المتحدة أدت دورًا مهمًّا في الهجوم المباغت الذي شنَّته إسرائيل على أهداف تابعة لميليشيا "حزب الله" فجر اليوم.

دور واشنطن

وأوضح موقع "واللا" الإخباري أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بهجومها على لبنان، ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة" وفق تعبيره.

وبحسب التقرير العبري، فقد تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بمهاجمة لبنان "لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل"، وفق تعبيره، مضيفًا "نتابع ما يحدث هناك ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا".