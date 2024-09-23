الإمارات تعبّر عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أعربت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وكذلك من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف القتال ومنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

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وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف، وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، منذ صباح الإثنين، إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1645 جريحًا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.