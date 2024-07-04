مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع حماس

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، عن مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي قوله إن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن مع حركة حماس.

وبحسب المصدر، جاء ذلك بعد أن قدمت حماس اقتراحا معدلا بشأن شروط الاتفاق، وفق "رويترز".

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته: "الاقتراح الذي قدمته حماس يشكل تقدما كبيرا للغاية".

وجاء رد الفعل الإسرائيلي على اقتراح حماس، الذي قدمته عبر وسطاء، مختلفاً بشكل واضح مقارنة بردود سابقة خلال الحرب، عندما كانت إسرائيل تقول إن شروط حماس غير مقبولة.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيقود وفد المفاوضات. ولم يتضح بعد الوجهة التي سيسافر إليها الوفد الإسرائيلي.

وتوسطت مصر وقطر في جهود سابقة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة تسعة أشهر في غزة، وعقدت جولات من المحادثات في كلا البلدين.

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من جهته، قال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة لوكالة "رويترز" إن حماس أبدت مرونة بشأن بعض البنود، وسيسمح ذلك بالتوصل إلى اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سيجري في وقت لاحق مشاورات مع فريق المفاوضين الإسرائيلي قبل عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني للمناقشة بشأن المحادثات حول اتفاق الرهائن.

وأشارت بعض الأحزاب من تيار اليمين المتطرف في ائتلاف حكومة نتنياهو إلى أنها قد تنسحب من الحكومة إذا انتهت الحرب قبل القضاء على حماس. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانسحاب إلى انهيار حكومة نتنياهو.