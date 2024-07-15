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العالم العربي

انفجار 3 صواريخ قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر

انفجار 3 صواريخ قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر
مسلحون يستعدون للهجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 12:54 م

قالت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجار 3 صواريخ بالقرب منها بعد تعرضها لهجوم من 3 زوارق صغيرة في البحر الأحمر، في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن السفينة التي كانت على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، أبلغت عن انفجار صاروخ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ثم صاروخين آخرين بعد نحو 45 دقيقة.

وذكرت الهيئة، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن زورقاً صغيراً مسيّراً اصطدم بالسفينة مرتين، وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وذكرت الهيئة أن السفينة "اتخذت تدابير حماية ذاتية" قبل أن يتوقف الهجوم بعد نحو 15 دقيقة.

اليمن

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