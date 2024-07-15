انفجار 3 صواريخ قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر

قالت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجار 3 صواريخ بالقرب منها بعد تعرضها لهجوم من 3 زوارق صغيرة في البحر الأحمر، في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن السفينة التي كانت على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، أبلغت عن انفجار صاروخ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ثم صاروخين آخرين بعد نحو 45 دقيقة.

وذكرت الهيئة، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن زورقاً صغيراً مسيّراً اصطدم بالسفينة مرتين، وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وذكرت الهيئة أن السفينة "اتخذت تدابير حماية ذاتية" قبل أن يتوقف الهجوم بعد نحو 15 دقيقة.