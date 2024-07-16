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العالم العربي

"حزب الله" يقصف مستعمرتين ومقر قيادة كتيبة إسرائيلية بصواريخ "الكاتيوشا"

"حزب الله" يقصف مستعمرتين ومقر قيادة كتيبة إسرائيلية بصواريخ "الكاتيوشا"
تعزيزات أمنية إسرائيلية بعد قصف لحزب الله على الجولانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 8:42 م

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، الثلاثاء، قصف "مستعمرة كابري ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا"، بحسب بيان للميليشيا.‏

وأوضحت الميليشيا، في بيانها، أنها قصفت كذلك مستعمرة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على "اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد 10 قذائف أطلقت من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي من دون وقوع إصابات.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، لاحقاً، بعدة غارات بلدات وقرى "راميا وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وطيرحرفا" بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى في جنوب لبنان، رداً على قصف "حزب الله". 

بالتوازي مع ذلك، أعلنت ميليشيا عراقية، تُطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، قصفها قاعدة "معاليم" الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر.

لبنانإسرائيلحزب الله

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