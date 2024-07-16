تمهيداً لمحاكمته.. قرار بسجن النائب السابق في البرلمان التونسي عياض اللومي

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في أريانا، اليوم الثلاثاء، قراراً بسجن النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل عياض اللومي، تمهيداً لمحاكمته، وفق إذاعة "موزاييك".

ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي".

وأضاف المصدر أنه "ستتم إحالة اللومي على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار المجلس الجناحي ليوم الثلاثاء القادم لمحاكمته من أجل ما هو منسوب إليه".

ووفق الإذاعة التونسية، "أذنت النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، بالاحتفاظ بعياض اللومي وذلك بعد توقيفه من طرف أعوان الحرس الوطني استناداً إلى قرار تفتيش صادر في حقه على خلفية تتبع قضائي مفتوح ضده إثر شكوى تقدمت بها ضده "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وجاءت شكوى الهيئة ضد اللومي "بصفته عضواً في الحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 من أجل تهم تتعلق بتقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب".