توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لهدنة في غزة.

وفي رده على سؤال للصحفيين بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن "هذا ما أتوقعه".

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعنلت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن الهدف العام لبلادها في الشرق الأوسط هو خفض التصعيد والردع والوقوف في وجه أي هجمات مستقبلية وتجنب الصراع الإقليمي.

وقالت جرينفيلد، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس: "يبدأ هذا بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن في غزة. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر".