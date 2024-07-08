بعد وثائقي "إرم نيوز".. توقيف عسكري عراقي بتهمة تجارة الأعضاء البشرية

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على عسكري كان متواجداً في أحد فنادق مدينة الكاظمية شمال بغداد، وذلك بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال مصدر أمني لـ "إرم نيوز"، إن عملية التوقيف جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، عقب أيّام من ضبط شبكة لتجارة الأعضاء في مدينة النجف.

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وأوضحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، أنّ المتهم صدر بحقّه قرار قضائي بالضبط وفق أحكام (المادة 18 تجارة أعضاء بشرية) حيث اُتُخذت الإجراءات القانونية بحقّه وأُحِيل إلى القضاء المختص.

كما تحدّثت المديرية العامة للاستخبارات عن اعتقال 8 مطلوبين للقضاء بتهم الخطف، بينهم نساء، وقد وجهت للبعض منهم تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف، كانت كشفت قبل أيّام عن ضبط شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية.

ورصدت الوكالة معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية. وتمّ القبض على 3 متهمين من أعضاء الشبكة واعترفوا بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية.

"وثائقي إرم"

وكان موقع"إرم نيوز" نشر وثائقياً عن الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق؛ إذ قام الفريق الاستقصائ بالتواصل مع وسيط في إحدى شبكات الاتجار بالأعضاء ليطّلع منه على تفاصيل سير عملية بيع وشراء الأعضاء، كما تضمن الوثائقي شهادتين، إحداهما مع شاب باع كليته مقابل مبلغ مالي، والثانية مع سيّدة عراقية تعرّضت لسرقة مبيضها الأيمن في أحد المستشفيات الحكومية.