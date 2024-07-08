logo
العالم العربي

بعد وثائقي "إرم نيوز".. توقيف عسكري عراقي بتهمة تجارة الأعضاء البشرية

بعد وثائقي "إرم نيوز".. توقيف عسكري عراقي بتهمة تجارة الأعضاء البشرية
أحد أفراد الأجهزة الأمنية العراقيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 9:42 ص

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على عسكري كان متواجداً في أحد فنادق مدينة الكاظمية شمال بغداد، وذلك بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال مصدر أمني لـ "إرم نيوز"، إن عملية التوقيف جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، عقب أيّام من ضبط شبكة لتجارة الأعضاء في مدينة النجف.

أخبار ذات علاقة

تشجع على الانتحار.. اعتقال مجموعة من أتباع "العلاهية" في العراق

وأوضحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، أنّ المتهم صدر بحقّه قرار قضائي بالضبط وفق أحكام (المادة 18 تجارة أعضاء بشرية) حيث اُتُخذت الإجراءات القانونية بحقّه وأُحِيل إلى القضاء المختص.

كما تحدّثت المديرية العامة للاستخبارات عن اعتقال 8 مطلوبين للقضاء بتهم الخطف، بينهم نساء، وقد وجهت للبعض منهم تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف، كانت كشفت قبل أيّام عن ضبط شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية. 

ورصدت الوكالة معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية. وتمّ القبض على 3 متهمين من أعضاء الشبكة واعترفوا بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية.

"وثائقي إرم"

وكان موقع"إرم نيوز" نشر وثائقياً عن الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق؛ إذ قام الفريق الاستقصائ بالتواصل مع وسيط في إحدى شبكات الاتجار بالأعضاء ليطّلع منه على تفاصيل سير عملية بيع وشراء الأعضاء، كما تضمن الوثائقي شهادتين، إحداهما مع شاب باع كليته مقابل مبلغ مالي، والثانية مع سيّدة عراقية تعرّضت لسرقة مبيضها الأيمن في أحد المستشفيات الحكومية. 

أخبار ذات علاقة

سوق سوداء مربحة.. تجارة الأعضاء تزدهر في العراق

 

الأمن العراقيالاتجار بالبشرالعراق

أخبار ذات صلة

رئيس "الأمن الداخلي" الإسرائيلي ينضم إلى محادثات وقف إطلاق النار
رئيس "الأمن الداخلي" الإسرائيلي ينضم إلى محادثات وقف إطلاق النار
صدمة في إسرائيل بسبب "شروط" نتنياهو الجديدة لصفقة الأسرى
صدمة في إسرائيل بسبب "شروط" نتنياهو الجديدة لصفقة الأسرى
ليبرمان يثير الجدل مجددًا بتلميحه ضرب إيران بالسلاح النووي
ليبرمان يثير الجدل مجددًا بتلميحه ضرب إيران بالسلاح النووي
الجزائر.. العثور على جثث 12 سوريًّا قضَوا عطشًا في الصحراء
الجزائر.. العثور على جثث 12 سوريًّا قضَوا عطشًا في الصحراء
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC