وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حرب غزة بأنها "ضمن أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن الـ21"، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قتل كثيرا من الفلسطينيين في المناطق التي سبق أن أعلن أنها آمنة.

وفي تحقيق نشرته الأربعاء، قالت "هآرتس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دأب على اتهام المجتمع الدولي بالنفاق في موقفه من حرب غزة، مدعيا أنه يتجاهل الصراعات الأخرى والكوارث الإنسانية.

وأضافت أن التمعن في عدد القتلى في قطاع غزة يكشف أن هذه الحرب من أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن، خاصة عند النظر إلى معدل الوفيات ونسبة القتلى من المدنيين.

وأشارت إلى أن "نحو 40 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة خلال 10 أشهر من الحرب، وهو ما يمثل 2% من مجموع السكان البالغ نحو مليوني نسمة"، لافتة إلى أن هذا الرقم غير معتاد في عصر الحروب التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية.

استهداف النازحين

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن معظم سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، فإن فرارهم إلى المناطق التي يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة لا يجدي نفعا، إذ قُتل الكثيرون في هذه المناطق أيضا.

ولفتت هآرتس إلى أنه منذ بداية الحرب درست العديد من المنظمات الدولية وكذلك الحكومات ووسائل الإعلام مدى مصداقية أرقام القتلى التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، مؤكدة أن هناك إجماعا واسعا على أنها موثوقة.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب في غزة تسببت في وفيات أكثر من بعض الأحداث التي أثارت المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.

ودللت على ذلك بأنه خلال الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار على سبيل المثال قُتل نحو 25 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وبمقاربة أخرى، قالت هآرتس "على سبيل المثال في يوغسلافيا، ومن أبرز الساحات هناك كانت البوسنة، وفي أسوأ أعوامها (1991) بلغ متوسط عدد الوفيات شهريا 2097، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في 4 سنوات هناك 63 ألفا".

وفيما يتعلق بالفوارق بين غزة وبقية المناطق، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن "الفارق الأكثر وضوحا بين حروب القرن الـ21 الأخرى وما يحدث في غزة هو مساحة منطقة القتال البالغة 360 كيلومترا مربعا، وعدم قدرة السكان الذين لا يشاركون في القتال على الهروب من القتال، وقبل كل شيء معدل الضحايا من مجموع السكان".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور في جامعة لندن البريطانية مايكل سباغات قوله "فيما يتعلق بنسبة السكان الذين قتلوا.. أفترض أن الحرب في غزة دخلت بالفعل المراكز الخمسة الأولى في الصراعات العشرة الأكثر عنفا في القرن الـ21″.

وأكد سباغات "إذا أخذنا في الاعتبار المدة التي يستغرقها قتل نسبة كبيرة كهذه من السكان (2% من سكان غزة خلال 10 أشهر) فقد تأتي حرب غزة في المركز الأول".

وأدت الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. كما ارتفع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية جراء الحرب.