بيان سعودي روسي: لن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بحل الدولتين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك بعد اجتماعهما أمس الأربعاء أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

واتفقت السعودية وروسيا على تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وذلك حسبما جاء في البيان المشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في البيان: "ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد البيان "على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".

وقال البيان إن الجانبين أكدا "أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأوضاع في السودان

وأضاف البيان "فيما يتعلق بالسودان أكد الجانبان على أهمية دعم إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع في 11 مايو 2023، والاتفاقيات الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني الموقعة في 20 مايو 2023، لإنهاء الصراع الدائر في السودان والعودة إلى الحوار السياسي بين كافة الأطراف".

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل (46%) مقارنة بالعام 2021م، منوهين بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما، والعمل على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات فاعلة.

وأشاد الجانبان بنجاح عقد أعمال الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في شهر أكتوبر 2023 م بمدينة موسكو، لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.