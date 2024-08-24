عثرت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية على مستوطنين اثنين اختفت آثارهما في وقت سابق، السبت، في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وعبر منصة "إكس"، ادعت قناة "12" العبرية (خاصة) أنّ الشرطة الإسرائيلية "أنقذت مستوطنين اثنين، فقدت أثارهما بقلقيلية قبل أقل من ساعة" (المعلومة نشرت عند الساعة 17:30 بتوقيت القدس/ 14:30 ت.غ).

وقالت القناة إنّ الإسرائيليين "لم يصابا بأي أذى".

وفي وقت سابق السبت، قالت قناة (كان) الرسمية، إنّ "مستوطنين دخلا إلى قلقيلية، واختفت أثارهما، حيث لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من العثور عليهما حتى الساعة 14:20 ت.غ".

وزعمت القناة أن المستوطنين "تعرضا لهجوم من قبل السكان هناك، واختفت آثارهما".

وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي "دخلت إلى المدينة لإخراج المستوطنين الاثنين، قبل أن يتم إلقاء عبوة ناسفة عليها".

وإثر ذلك، وفق القناة، أطلق عناصر من الجيش النار على فلسطيني وأصابوه، بدعوى إلقاء عبوة تجاههم.

وأفاد موقع "ميفزاك لايف" العبري الخاص أن المستوطنين "دخلا إلى قلقيلية من أجل إصلاح سيارتهما، واختفت آثارهما".

فيما قال شهود عيان من قلقيلية لمراسل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة واندلعت مواجهات مع السكان استخدم خلالها الرصاص الحي والقنابل الغازية.

وأضافوا: "هناك إشاعات لم نتأكد منها عن اختفاء اثنين من المستوطنين دخلا لإصلاح مركبة في أحد مستودعات المدينة".