أفاد مصدر أمني بتعرض القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق لهجوم صاروخي، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان في القاعدة.

وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي داخل القاعدة، لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأمريكية داخل قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بصواريخ نوع (غراد) أُطلِقت بالقرب من مدينة حديثة".

وأضاف أن "الصواريخ أصابت الجزء الذي يحوي القوات الأمريكية بشكل مباشر، حيث ارتفعت أعمدة الدخان وسط الأبنية التي توجَد فيها القوات الأمريكية".

وأظهرت صور أعمدة الدخان من داخل قاعدة عين الأسد، وكشفت صور أخرى منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت القاعدة، والتي وجدت قرب حديثة بعد تحديد موقع الإطلاق.

وكسرت الفصائل المسلحة العراقية الهدنة التي عقدتها مع رئيس الوزراء محمد السوداني بوقف استهدافها للقوات الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا، بعد عجز السوداني عن تمديدها.