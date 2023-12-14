الجيش الإسرائيلي يقصف مركزاً صحياً بجباليا شمال قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مركزاً طبياً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات في أجزاء منها بين القوات الإسرائيلية وعناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وقال المصور الصحفي أنس الشريف إن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى مركز جباليا الطبي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومبنى آخر مجاوراً له، مشيراً إلى عدداً من الصحفيين كانوا في المكان لحظة القصف.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن القصف تم دون سابق إنذار وهو يعج بالطواقم الطبية والجرحى والمرضى من فئات عمرية مختلفة، لافتاً إلى أن غالبية من كانوا في المبنى غادروه بعد القصف الإسرائيلي.