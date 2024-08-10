قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، إن الوقت حان لإتمام صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، وأضافت أنها والرئيس جو بايدن، يعملان "على مدار الساعة" من أجل ذلك.

جاءت تصريحات هاريس خلال تجمع جماهيري في جلينديل بولاية أريزونا، ورداً على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، قاطعوا تصريحاتها.

وقالت هاريس: "الآن هو الوقت المناسب لإتمام صفقة الرهائن"، وأضافت: "اسمحوا لي أن أقول، لقد كنت واضحة الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنجاز صفقة الرهائن والرئيس يعمل على مدار الساعة كل يوم".

وكانت هاريس أعلنت في وقت سابق موقف بدا متعاطفاً مع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.