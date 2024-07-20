حذر مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، من استهداف حيفا بآلاف الصواريخ يوميًّا، حال اندلاع حرب متعددة الجبهات، وفق موقع "واللا".

وقال الموقع العبري إن إيال راون، الذي عُين قائدًا لمنطقة الكرمل التابعة للشرطة الإسرائيلية، حذر من استهداف حيفا بآلاف الصواريخ يوميًا.

ولفت إلى أن الكرمل هي إحدى المناطق الثلاث على الساحل التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي الأضعف جنوبي مستوطنات جبل الكرمل في شمال حيفا، مؤكدًا أنها مُعرضة لآلاف الصواريخ في خضم الحرب المندلعة في قطاع غزة، والتي لم تلُح نهايتها بعد في الأفق، وقد تتطور إلى حرب متعددة الجبهات.

ورأى راون أن فكرة تقسيم المنطقة إلى ثلاث مناطق كانت صحيحة، لإنشاء حماية مكثفة حال حدوث توغل للحدود اللبنانية، وبالتالي سيطلب من الشرطة في مدينة حيفا مواجهة نشر الصواريخ.

وأضاف "ما زلت أتعلم التحديات الموجودة هُنا في المنطقة، وهُناك الكثير من التحديات، فلدينا هنا جامعتان كبيرتان، وثلاثة مستشفيات كبيرة، واحد منها الوحيد في العالم الذي تم تكييفه للعمل بشكل كامل تحت هجوم صاروخي، وأيضًا تحت هجوم بالحرب الكيميائية، حيث سيتم نقل نشاطه كله وألف سرير آخر إلى تحت الأرض".

وتابع راون "حيفا هي المدينة الأكثر تهديدًا في إسرائيل، لقد رأينا كيف اختار "حزب الله" اللبناني مؤخرًا نشر صور ومقاطع فيديو لنقاط حساسة في المدينة، قائلًا إنها في نظره أهداف مشروعة للهجوم، إذا فُتِحَت جبهة شمالية تتجاوز الموجود الآن".

وأوضح قائد منطقة الكرمل أن "مهمتي الأولى هي أن أكون مستعدًا للانتقال الفوري من الروتين إلى الطوارئ، لأن كل شيء يمكن أن يبدأ صباح الغد".

وقال "عندما تتعرض هذه المنطقة لهجوم بـ3000 صاروخ يوميًا، وفي لحظة واحدة، سأحتاج إلى السيطرة على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الإغلاق المنظم لتقسيم العمل والمهام مع هيئات التعاون لدينا.. ينبغي أن نتمكن من التعامل مع أي هجوم بفعالية لتحقيق السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الكاملة على المدينة".