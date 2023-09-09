لبنان.. الاشتباكات تمتد إلى جميع مناطق مخيم عين الحلوة

امتدت الاشتباكات العنيفة، عصر اليوم السبت، إلى عموم مناطق مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان.

وتوسعت الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة، هي رأس الأحمر والطيري، بعد أن كانت مندلعة في محاور حطين، جبل الحليب، التعمير الطوارئ، والبركسات وبستان اليهود.

وتواترت أنباء عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى داخل المخيم، دون أن يتمكن المسعفون من إخلائهم من شدة إطلاق النار.

وطالت الاشتباكات أحياء صيدا، وسجل بعد الظهر إصابة موظف في مستشفى عسيران وآخر قرب معمل النفايات في المدينة.