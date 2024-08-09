نفذت إسرائيل اليوم الجمعة غارة جوية على جنوب لبنان، قتلت فيها المسؤول الأمني لحركة حماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج، ومرافقه.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بمقتل القيادي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، في "الاستهداف المعادي لسيارته الرباعية الدفع، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي".

وأضافت "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".

وقال مصدران أمنيان لـ"رويترز" إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة على مشارف مدينة صيدا الساحلية اللبنانية اليوم الجمعة.

وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مركبة داخل مدينة صيدا، منذ بدء التصعيد عبر الحدود قبل عشرة أشهر، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في الثاني من كانون الثاني/يناير، مع 6 من رفاقه في قصف جوي استهدف شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت مصادر لبنانية وفلسطينية وأمريكية حينها أن إسرائيل هي التي شنّت هذه العملية.

وفي 13 آذار/مارس، قتل عضو في حركة حماس بغارة إسرائيلية استهدفت مركبته في منطقة صور.

ونعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في 17 أيار/مايو قيادياً عسكرياً قضى بضربة إسرائيلية في شرق لبنان.

وتتبادل ميليشيا حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكنّ منسوب التوتر ارتفع مؤخراً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت، خلال الأسبوع الماضي.

وتوعدت إيران وأذرعها التي من بينها ميليشيا حزب الله بالرد على مقتلهما.