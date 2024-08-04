كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، ما قالت إنها مناورة إيرانية من شأنها أن تضلل نظم الدفاع الجوي الإسرائيلية، خلال الهجوم الانتقامي المحتمل، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، خلال زيارته إلى طهران.

واستندت الصحيفة إلى معلومات لأحد المراكز البحثية الإسرائيلية المختصة ببحوث تحديات الأمن شمالي إسرائيل، قام بعمليات تحليل لسيناريوهات الرد الإيراني المحتملة، وكذلك رد "حزب الله" على الاغتيالات الأخيرة، ومنها اغتيال رئيس أركان الميليشيا اللبنانية، فؤاد شكر.

الصحيفة أشارت إلى أن شكر اعتُبر قائد المنظومة الاستراتيجية لـ "حزب الله"، ومن ذلك مشروع تعزيز دقة صواريخ الميليشيا اللبنانية، وهو مشروع استراتيجي عمل عليه "حزب الله" منذ نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006.

وذهبت إلى أن مشروع "حزب الله" المشار إليه لم يقتصر على تعزيز دقة صواريخ "فاتح 110"، ولكنه اتسع ليشمل قذائف صاروخية مثل "غراد" و"فلق" والصواريخ الجوالة.

سيناريو شلل الدفاعات

الصحيفة أوضحت نقلًا عن الباحثَين بمعهد "عالما" الإسرائيلي، طال بئيري ويعكوف لابين، أن كمية الأسلحة الدقيقة التي أصبحت في ترسانة "حزب الله" هي القاعدة لنوايا الميليشيا لبدء استغلال هذه القدرات.

ووجدوا أن تشويش الدفاعات الجوية الإسرائيلية أمر وارد، لو أطلق "حزب الله" أسراب من المسيرات بالتزامن مع كميات كبيرة من الصواريخ، والتي ستعني تضليل نظم الدفاع الإسرائيلي، وستشكل عبء عليها، وستفشل في التصدي لو تزامن كل ذلك مع إطلاق الصواريخ الدقيقة.

ورأى الباحثان أن هجوم منسق ومتزامن لإيران و"حزب الله" بأسراب المسيرات والقذائف والصواريخ الجوالة والباليستية، يمكنه أن يحدث تأثيرًا كبيرًا للغاية ويشوش قدرة الدولة ذاتها على الأداء.

ووفق الباحثين، تستطيع إيران شن هجوم صاروخي مباشر مثلما فعلت في 14 نيسان/ أبريل الأخير، لكن يمكن أن تنضم إليها هجمات بالصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات من جانب جماعة الحوثي أو الميليشيات العراقية والسورية الموالية لإيران.

وقدرا أن الهجوم المزدوج المتزامن من اليمن وإيران والمزيد من الجبهات قادر على وضع عراقيل أمام الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ومن ثم زيادة الضغط على الجبهة الداخلية المدنية.

وبيّنا أن القدرات الهجومية لـ "حزب الله" وكذلك إيران، والتي تدار عبر الحرس الثوري، تعتمد على تكنولوجيا عسكرية إيرانية متطورة في مجال محركات الصواريخ ونظم التوجيه المتعددة، وخطوط إنتاج على الأراضي الإيرانية ذاتها.

ومن ثم، حددا سيناريو آخر مهم، يتعلق باحتمال عدم اقتصار الهجوم الإيراني على الحرس الثوري، حيث أشار الباحثان إلى احتمال انضمام القوات المسلحة الإيرانية.

دفاعات متطورة دون استراتيجية

صحيفة "يسرائيل هايوم" وجدت بعدًا آخر، سياسي-استراتيجي، ينضم للمخاوف على الصعيد العسكري من فشل الدفاعات الإسرائيلية أمام تكتيكات التضليل والهجمات المزدوجة من أكثر من جبهة.

وأوضحت أن الحرب مع "حزب الله" مازالت داخل الإطار الاستراتيجي المحدد سلفًا، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تؤدي عملها بإتقان من النواحي التكنولوجية.

لكن المحصلة النهائية هي أن المعركة لا تتطور لتصل إلى مستوى تغيير الواقع الأمني بالمنطقة، أو توفير الأمن لإسرائيل.

ووفق الصحيفة، نجحت الدفاعات الإسرائيلية الجوية طوال 20 عامًا في التصدي للتهديدات الكثيرة التي تعرضت لها البلاد من إيران ووكلائها، وأثبتت قدراتها التكنولوجية الاستثنائية.

ولكنها تساءلت عن المحصلة النهائية والنتائج الاستراتيجية لهذا النجاح الذي تحققه نظم الدفاع الجوي، وقالت إن هدف تلك النظم المتطورة هو توفير مساحة من المناورة الاستراتيجية لمتخذي القرار السياسي، وذلك لوضع سياسات محسوبة ومدروسة أمام التهديدات المتنوعة.

ويعني ذلك أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تتصدى للتهديدات المختلفة دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع من النواحي الاستراتيجية، السياسية والدبلوماسية، ويبقى الأمر مثل الحلقة المفرغة.

ومن ثم رأت الصحيفة أن حكومة إسرائيل لا تستغل الميزة الاستراتيجية المتمثلة في الدفاعات الجوية المتطورة، وتعمل من منظور ضيق وعلى مدى زمني قصير، يركز على إدارة النزاع بدلًا من استراتيجية لحل هذا النزاع.