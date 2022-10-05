استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد محاصرة قوات الجيش الإسرائيلي منزلاً يتحصن فيه مطلوب بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب علاء ناصر أحمد زغل، يبلغ من العمر 21 عاماً، استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس".

من جهته، قال الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى دير الحطب وهناك نداءات عن وجود إصابات"، مضيفا أن "الجيش أطلق الرصاص الحي بكثافة ما أدى لإصابة 3 مواطنين فلسطينيين".

كما أصيب الصحفيان محمود فوزي ولؤي السمحان خلال تغطيتهما العملية العسكرية، وفق ما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي.

وبدأت جرافات الجيش الإسرائيلي هدم أسوار المنزل بعد رفض المطلوب الذي بداخله تسليم نفسه للجيش، فيما لا تزال الأنباء متضاربة حول مصيره.

في السياق ذاته، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقه الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم لطفل (14 عاما)، خلال المواجهات التي اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة جبل الطويل في المدينة.