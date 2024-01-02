الجيش الإسرائيلي يلقي عشرات القنابل الضوئية في سماء مخيم النصيرات‎

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات القنابل الضوئية في سماء الجهة الشرقية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مراسل "إرم نيوز" في القطاع.

وأوضح أنه جرت العادة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأن تتعرض المنطقة التي يتم إلقاء القنابل المضيئة فوقها، وإلقاء مناشير ورقية تحذيرية بالإخلاء الفوري، إلى قصف مدفعي وجوي مكثف، وتصبح منطقة عمليات خطيرة.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي ألقى آلاف المناشير الورقية في سماء مخيم النصيرات ظهر اليوم، يطالب فيها سكان المناطق الشرقية والشمالية للمخيم بالإخلاء الفوري والنزوح باتجاه مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل "إرم نيوز" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا بالمدنيين في "مخيم 2" بمخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء.