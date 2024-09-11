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العالم العربي

كردستان العراق: تصريحات السفير الإيراني "مزاعم كاذبة"

كردستان العراق: تصريحات السفير الإيراني "مزاعم كاذبة"
آثار ضربة إيرانية لإقليم كردستان العراقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 سبتمبر 2024، 7:39 م

وصفت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد التي أشار فيها إلى أن القصف الإيراني لمناطق في الإقليم، لحماية أمن بلاده، بأنها "مزاعم كاذبة ومضللة".

وعدّت الوزارة أن تصريحات السفير محمد صادق آل كاظم "مرفوضة تماماً". قائلة: إن "لجان تحقيق زارت أربيل، وفندت المزاعم الإيرانية".

وقالت إن "الربط بين قصف المدنيين في أربيل والدفاع عن النفس ضد إسرائيل مجرد مزاعم كاذبة ومضللة".

وفي وقت سابق من هذا العام، شنّت القوات الإيرانية هجوماً في الإقليم، قائلة إنها استهدفت مقراً لجهاز الموساد.

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