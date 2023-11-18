مسيرة أهالي الرهائن تصل مقر نتنياهو بالقدس بعد انطلاقها من تل أبيب

وصلت مسيرة احتجاجية راجلة لأهالي الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي، إلى القدس اليوم السبت، لحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود لإعادتهم.

وانطلقت المسيرة من تل أبيب الثلاثاء، وبعدما قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كم سيرا على الأقدام، وصلوا اليوم إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وهم يحملون لافتات كتب عليها: "أعيدوهم إلى بيوتهم الآن"، إضافة إلى أعلام إسرائيلية وصور للرهائن.

وتحمّل عائلات الرهائن الحكومة مسؤولية عدم تزويدهم بتفاصيل حول جهود الإفراج عن المحتجزين، فيما من المقرر أن تلتقي العائلات مع عضوي حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وغادي آيزنكوت.