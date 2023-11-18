مسيرة أهالي الرهائن تصل مقر نتنياهو بالقدس بعد انطلاقها من تل أبيب
وصلت مسيرة احتجاجية راجلة لأهالي الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي، إلى القدس اليوم السبت، لحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود لإعادتهم.
وانطلقت المسيرة من تل أبيب الثلاثاء، وبعدما قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كم سيرا على الأقدام، وصلوا اليوم إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وهم يحملون لافتات كتب عليها: "أعيدوهم إلى بيوتهم الآن"، إضافة إلى أعلام إسرائيلية وصور للرهائن.
وتحمّل عائلات الرهائن الحكومة مسؤولية عدم تزويدهم بتفاصيل حول جهود الإفراج عن المحتجزين، فيما من المقرر أن تلتقي العائلات مع عضوي حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقال أحد منظمي المسيرة بوفال هاران الذي قُتل والده واحتجزت والدته وستة آخرون من أفراد عائلته منذ يوم الهجوم في السابع من أكتوبر الماضي، إن أقارب الرهائن يريدون "مواجهة" أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تقوم قطر بوساطة لإطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ووقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
وسبق للوساطة القطرية أن مهّدت لإفراج حماس عن أربع من الرهائن، جميعهن من الإناث.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أنه عثر في مبنى محاذٍ للمستشفى على جثّة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت رهينة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها.
وهي جثّة ثاني رهينة يعلن الجيش العثور عليها في قطاع غزّة في أقلّ من 24 ساعة، إذ أعلن مساء الخميس أنه عثر قرب مستشفى الشفاء أيضا على جثّة الرهينة يهوديت فايس البالغة 65 عاما، متّهما حماس بـ"اغتيالها"، فيما نشرت حركة حماس الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.