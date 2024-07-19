تدخل واشنطن، لأول مرة على خط الأزمة، مع عجز القوى السياسية العراقية على انتخاب رئيس للبرلمان، داعية لإنهاء هذا الملف وفق الدستور والاستحقاق الانتخابي، فيما كشفت مصادر عن تحديد يوم 27 من تموز الجاري الموعد لجلسة اختيار الرئيس الجديد للبرلمان.

ودعا متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات له "العراقيين إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب وفقًا للدستور وإرادة الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أهمية "وجود رئيس مجلس النواب لدعم التشريعات المطلوبة لاحتياجات الشعب العراقي".

وفشل البرلمان العراقي على الرغم من عقده جلسات عديدة من اختيار رئيس جديد له لخلافة محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثاني 2023، في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم تحالف الحسم، صلاح الكبيسي، عدم توافق الكتل السنية بعد على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "غالبية الكتل السياسية السنية ما عدا (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي متفقة تمامًا على ترشيح سالم العيساوي لرئاسة البرلمان، وهذا مؤشر على رأي الأغلبية في تحديد مصير منصب رئيس المجلس ومن سيشغل المنصب للمرحلة المقبلة".

وأضاف الكبيسي: "الأغلبية السنية التي تتبع الكتل الأربعة السنية (عزم وحسم والسيادة والمبادرة) والتي تملك 46 نائبًا تحت قبة البرلمان، تعطيها الحق لترشيح من يمثلها لشغل منصب رئاسة البرلمان، في مقابل 29 نائبًا فقط يتبعون (تقدم) متمسكين بترشيح محمود المشهداني".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عقب لقاء السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، بالنائب في البرلمان العراقي والمرشح لرئاسته، شعلان كريم، الذي قالت رومانوسكي إنها التقته "لمناقشة آفاق انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الذي يمثل مصالح العراقيين جميعهم بما في ذلك السنّة".

وخاض مجلس النواب العراقي حينها، جولات رئيسة لاختيار رئيس البرلمان، كانت آخرها في 18 أيار 2024، بحضور وتصويت 311 نائبًا، حصد فيها المرشح سالم العيساوي على 158 صوتًا، بينما حصل النائب محمود المشهداني 137 صوتًا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.

وانتهت تلك الجلسة بالاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب تقدم من جهة وعزم من جهة أخرى، مما أدى إلى إصابة النائب عن حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب أحمد الجبوري، رغم انتماء الاثنين إلى ما يعرف بكتل "البيت السني".

مصدر مسؤول في البرلمان، كشف عن تخصيص جلسة 27 من تموز الجاري، لانتخاب رئيس مجلس النواب، وقال لـ "إرم نيوز"، إن "هناك اتفاقًا بين الكتل السياسية، من الإطار التنسيقي وبعض الكتل السنية لتخصيص السابع والعشرين موعدًا للتصويت على مرشحي الكتل السنية، سالم العيساوي ومحمود المشهداني".

وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائمًا ما يسند إلى المكون "السني"، بينما يتولى "الأكراد" منصب رئيس الجمهورية، و "الشيعة" رئاسة الوزراء.