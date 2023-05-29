إصابة فلسطينيَّين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أُصيب شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بالقرب من قرية "المغير" شمال شرق مدينة رام الله، والتي تشهد حصارًا منذ 15 يومًا، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أحد المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوة إسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه شابين كانا قرب الشارع الرئيس، ما أدى لإصابتهما واعتقلت أحدهما، فيما نقل مصاب آخر إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله".

وأوضحت أن الشاب المعتقل (18 عامًا)، أُصيب بالرصاص الحي في الكتف والقدم وحالته مستقرة.