أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أن بلاده مستعدة لبناء 3 مستشفيات في غزة وإرسال مئات الأطباء، حال إعادة فتح الحدود بين مصر والقطاع.

وكان الرئيس تبون، يتحدث بصفته مترشحًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في تجمع شعبي لأنصاره بمحافظة قسنطينة، شرقي البلاد، وفق "الأناضول".

ويخوض تبون غمار السباق الرئاسي، إلى جانب مرشحين اثنين، هما رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لحزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.

وقال تبون: "لو فتحوا لنا الحدود بين مصر وغزة، لدينا ما نقوم به.. والجيش جاهز، بمجرد أن يتم فتح الحدود سنقوم ببناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوماً"، في إشارة إلى المستشفيات الميدانية التي يبنيها الجيش الجزائري.

وسبق أن استفسر تبون، خلال افتتاحه معرض الجزائر الدولي في يونيو/حزيران الماضي، عن القدرات التصنيعية لهذا النوع من المشافي، وإمكانية إرسالها إلى غزة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

وأبدى الرئيس الجزائري أيضاً استعداده "لإرسال المئات من الأطباء إلى غزة.. ونساعد في إعادة بناء ما دمره الصهاينة"، وفق تعبيره.

وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري أن ما تشهده غزة "ليست حرباً حضارية، وإنما مجازر يرتكبها الاحتلال الصهيوني".

وقال إنهم يريدون حل القضية الفلسطينية عن طريق "تصفية الفلسطينيين، وهذا ما لن نقبل به"، على حد تعبيره.