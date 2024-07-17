ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في تاجوراء شرقي طرابلس (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين كتيبتي "رحبة الدروع" و"صبرية الرثيمي"، في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، توفيت على إثرها سيدة ليبية.

وبحسب وسائل إعلام ليبية محلية، فإن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هو المتهم "بإشعال نار الفتنة" بين الميليشيات المسلحة.

وشهدت منطقة الاشتباكات، انتشارا كثيفا للعناصر المسلحة بعد تجدد الخلافات بين كتيبة "رحبة الدروع،" المعروفة بكتيبة "البقرة" نسبة لقائدها بشير البقرة، وكتيبة "صبرية الرثيمي"، مما أثار الذعر والقلق بين سكان المدينة.

وبينما تعيش تاجوراء في حالة من التوتر الشديد، لم تكن منطقة العجيلات بعيدة عن الاشتباكات، حيث شهدت المنطقة توترا أمنيا مماثلا بين عناصر قوة الإسناد الأولى بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ"الفار"، وعناصر الكتيبة "103" بقيادة عثمان اللهب.

بدوره، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ، إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، محملاً جميع الأطراف المتنازعة" مسؤولية سلامة الأرواح"، مؤكدا أن "الجهاز تلقى نداءات استغاثة من منطقة المراغنة في تاجوراء"، مطالبًا "بتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة".