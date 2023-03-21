الأسد يبحث مع منسق الإغاثة الأممي مساعدة سوريا

ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد التقى، اليوم الثلاثاء، مع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وناقش معه سبل مساعدة سوريا على التعافي من تبعات الزلزال الذي وقع في الشهر الماضي، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.

وقالت الرئاسة إن الأسد ناقش "الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي من التداعيات التي خلّفتها كارثة الزلزال في مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت تساهم بتأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم".