حكم إسرائيلي بإخلاء منزل زوجين فلسطينيين بقضية استمرت 45 عاما

وأضافت نورا التي خاضت عائلتها نزاعا قانونيا منذ 45 عاما "أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة وأعيش على المهدئات".

وتقول نورا بأن هناك فترة اضطرت فيها لترك منزلها لدخولها المستشفى، وهو ما استندت عليه المحاكم الإسرائيلية في قرارها لكون العائلة لا تعيش في المبنى بشكل دائم.

ومثل المستوطنون منظمة تحمل اسم "عطيرت ليوشنا" بشخص إيلي أتال، ورفض أتال طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع.

ويسمح القانون الذي استند عليه الإسرائيليون باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام الدولة،وبحسب القانون يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه.

أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم "مستأجرين محميين".