حكم إسرائيلي بإخلاء منزل زوجين فلسطينيين بقضية استمرت 45 عاما
قالت نورا صب لبن التي تنتظر هي وزوجها تنفيذ محكمة إسرائيلية قرار إخلاء منزلهما في القدس الشرقية، "هذه الأيام، أنا مثل السجينة التي تنتظر الإعدام، عندما يخرجونك من بيتك، هذا حكم إعدام".
يقع منزلهما في الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وجاء قرار المحكمة لصالح مستوطنين في قضية تعود للعام 1978.
وأضافت نورا التي خاضت عائلتها نزاعا قانونيا منذ 45 عاما "أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة وأعيش على المهدئات".
وتقول نورا بأن هناك فترة اضطرت فيها لترك منزلها لدخولها المستشفى، وهو ما استندت عليه المحاكم الإسرائيلية في قرارها لكون العائلة لا تعيش في المبنى بشكل دائم.
ومثل المستوطنون منظمة تحمل اسم "عطيرت ليوشنا" بشخص إيلي أتال، ورفض أتال طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع.
ويسمح القانون الذي استند عليه الإسرائيليون باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام الدولة،وبحسب القانون يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه.
أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم "مستأجرين محميين".
وأكد الفلسطنيون على حقهم بالعقار وأطلعو فرانس برس على عقود إيجار أردنية تعود إلى العام 1953، إلى جانب أحكام قضائية إسرائيلية تعترف بكونهم "مستأجرين محميين".
ويرى ابن نورا رأفت صب لبن وهو موظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أنه لم يعد لديهم أي خيار وفقا للنظام الإسرائيلي.
وتقول نورا "نعيش بدون حرية أو أمان... وضعنا شِباكا على النوافذ لأنهم يرمون حجارة وزجاجا وأوساخا من عندهم نحو المنزل".
وأنزلت العائلة الصور خوفا من أن لا يسعفهم الوقت عندما تصل الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الإخلاء.
"سنعود"
وبينت نورا بأن المنزل ليس فقط جدران وأنما ذكرى وكل حياتها، مؤكدة على أن المستوطنين لا يهتمون بذلك.
وستترك العائلة بعد الإخلاء ذكريات وخربشات وشعارات خطوها الآباء والأحفاد "فلسطين حرة" و"سنعود" و"هذا بيتنا".