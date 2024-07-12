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العالم العربي

واشنطن تعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لميليشيا الحوثيين

واشنطن تعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لميليشيا الحوثيين
طائرة أمريكية تقلع لضرب أهداف لميليشيا الحوثيينالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 9:34 م

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة، في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قوات أمريكية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران، في منطقة تسيطر عليها الميليشيا في اليمن.

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 وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تنفيذ ضربات ضد أهداف ميليشيا الحوثيين في اليمن، أسفرت عن تدمير عشرات الطائرات المسيرة فوق اليمن والبحر الأحمر، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثيين استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

اليمنالولايات المتحدة

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