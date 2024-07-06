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العالم العربي

16 قتيلا بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

16 قتيلا بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
فلسطينيون يحملون فتاة جريحة إثر القصف الإسرائيليالمصدر: رويترز
أحمد جودة
أحمد جودة
06 يوليو 2024، 6:00 م

 قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم السبت إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى التقرير.

وذكرت الوزارة أن الهجوم على المدرسة أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود الكثير من الجرحى في حالات خطيرة.

وأضاف في بيان أن الهجوم على المدرسة يعني أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن القصف استهدف نقطة لشرطة حماس داخل المدرسة المكتظة بالنازحين.

 وأضافوا أن ما حدث "مجزرة مروّعة" لم يراعِ فيها الجيش الإسرائيلي اكتظاظ مركز الإيواء بالأطفال والمدنيين، حيث سقط الصاروخ مخلفًا عشرات القتلى والجرحى الذين تطايرت أشلاؤهم في ساحة مركز الإيواء.

 يشار إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي نقاط الشرطة التابعة لحماس في مراكز الإيواء التابعة للأونروا ازداد في الآونة الأخيرة حيث سبق هذا الاستهداف قصف بعدد من الصواريخ لنقطة شرطة بمركز إيواء في مخيم 2 غرب مخيم النصيرات راح ضحيته أكثر من 40 قتيلًا بينهم أطفال ومدنيون.

حرب غزة

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