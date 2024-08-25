الأردن يحذر من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان | إرم نيوز

‏حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأحد، من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته.

وأفادت الوزارة في بيان بأن التداعيات "الخطيرة"، "قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وخصوصا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف الجهود كلها لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية.

وأكد القضاة على أن استمرار "العدوان الإسرائيلي" على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً.

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان على غزة بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية التي يسببها، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.