أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، دعاه فيه إلى الانضمام إلى المحادثات المقامة في العاصمة السويسرية جنيف، لوقف إطلاق النار في السودان.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فقد أكد بلينكن أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والمملكة العربية السعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية".

وأكد أن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة، وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذ الإعلان بالكامل.

وشدد على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين.

وبدأت، الأربعاء، المحادثات التي من المقرر أن تستمر لعشرة أيام، على الرغم من غياب الجيش السوداني وهو طرف رئيسي في الصراع، بينما شاركت قوات الدعم السريع.

وكانت الخارجية الأمريكية دعت، الخميس الماضي، أطراف النزاع في السودان إلى الانخراط في محادثات جنيف، للتوصل إلى حلول سلمية تُنهي الحرب في السودان، وسط تأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أنه لا يمكن أن يكون هناك نصر عسكري لطرف في هذه الحرب، وأن كل يوم يمر يضيف مأساة أخرى للشعب السوداني، معربًا عن أمله في أن تقرّر القوات المسلحة السودانية المشاركة في المحادثات بعد أن وافقت قوات "الدعم السريع" على الحضور.