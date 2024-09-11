غوتيريش: لم أتحدث مع نتنياهو منذ أكتوبر لأنه لا يرد على اتصالاتي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكتوبر، لأنه لا يرد على اتصالاته، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي سبب لعدم التحدث معه.

وأضاف غوتيريش في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنساني وغيابا تاما لحماية فعالة للمدنيين في غزة.

وأشار إلى أن عدم المحاسبة على "مقتل موظفينا وعمال الإغاثة في قطاع غزة أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات غوتيريش، بعد يومين من حادثة توقيف الجيش الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت ضمن طاقم صحي، من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم (الاثنين) أوقفت قوات الجيش الإسرائيلي قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة في منطقة شمالي قطاع غزة".

وأضاف أن توقيف القافلة الأممية جاء على خلفية "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عدد من المشتبه فيهم الفلسطينيين داخل القافلة".

وأشار الجيش إلى أن قواته "أوقفت القافلة بهدف استجواب المشتبه بهم".

وتابع: "هذه ليست قافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال، بل قافلة هدفها تبادل الأفراد بين موظفي الأمم المتحدة".

وفي وقت لاحق أفرج الجيش الإسرائيلي عن القافلة.