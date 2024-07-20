حذرت ميليشيا حزب الله، السبت من أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تشكل منعطفا خطيرا بعد أكثر من تسعة أشهر من التصعيد على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال التنظيم المدعوم من إيران في بيان، "إننا نعتقد أن الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو هي إيذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة، بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها".

وأفاد بأنه "يقف إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه الداعم لفلسطين".

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم السبت، للمرة الأولى، غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 20 طائرة إسرائيلية شاركت في العملية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق ميليشيا حزب الله اللبناني، رشقة صاروخية كبيرة على مناطق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد 45 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الشمال، شملت منطقة الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.