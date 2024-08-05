اندلع، اليوم الاثنين، حريق ضخم في خزانات وقود بمنطقة اقتصادية على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن الحريق وقع في خزانات وقود تابعة لمنطقة "دوغارون" الاقتصادية الخاصة.

وأظهرت مقاطع متداولة جانباً من الحريق الضخم الذي شب في المنشأة، حيث تصاعدت سحب الدخان بشكل هائل.

وأعلن مسؤولون في مدينة "تايباد" الإيرانية أن حريقاً هائلا التهم مخازن الوقود في منطقة "دوغارون" الاقتصادية.

وبسبب الحريق، أغلقت السلطات الأفغانية والإيرانية المعبر الحدودي في المنطقة الواقعة شمال شرقي إيران.