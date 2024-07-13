أنباء عن اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس (فيديو)

توقعت وسائل إعلام عبرية مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في الغارة الدامية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في مجمع الخيام بالقرب من خان يونس في قطاع غزة.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هدف الغارة على مواصي خان يونس كان محمد الضيف.

وأوضحت الإذاعة أن "الضيف كان مختبئا في مكان فوق الأرض ضمن المنطقة الإنسانية غربي خان يونس"، حيث وقع الهجوم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش أن الضيف أصيب بجروح خطيرة للغاية ولم يتم التأكد بعد من مقتله.

وأضافت الصحيفة أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) والقوات الجوية تقومان بالتحقق من نتائج الهجوم في منطقة ملجأ النازحين في المواصي قرب خان يونس".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "الهدف من الهجوم الذي وقع هذا الصباح في مجمع الخيام بالقرب من خان يونس هو قائد الجناح المسلح لحماس محمد الضيف".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن "التقدير في إسرائيل هو أن هناك احتمالاً كبيراً لإصابة الضيف في الهجوم، لكن النتائج النهائية لم تتكشف بعد".

وأفاد الإعلام العبري بأن ثمة معلومات تشير إلى أن قائد لواء خان يونس، رافع سلامة، كان برفقة محمد الضيف وقت الهجوم.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تعلن حماس ما إذا كان أياً من قيادييها قد استهدفوا في الهجوم.

ودأبت حماس على التريث في الإعلان عن أخبار من هذا النوع.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أعلنت السبت مقتل 20 فلسطينيا على الأقل في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة في بيان "مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين" مشيرة إلى أن 20 قتيلا وأكثر من 90 مصابا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال مسؤول في حماس إن هجوم خان يونس يظهر أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "من قتلوا في خان يونس كانوا مدنيين والهجوم يمثل تصعيدا خطيرا".

من هو الضيف

وُلِد الضيف عام 1965 لأسرة فلسطينية لاجئة، في مخيم خان يونس، وانضم باكرا لحركة "حماس"، التي تأسست نهاية عام 1987.

واعتقلته إسرائيل عام 1989، خلال ضربة واسعة وجهتها لحركة حماس، وقضى 16 شهرا في سجونها موقوفا دون محاكمة.

وبعد خروج الضيف من السجن، كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام بدأت تظهر كتشكيل عسكري، وكان الضيف من مؤسسيها وفي طليعة العاملين فيها.

وأقرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حسب الصحف العبرية، أنها بذلت جهودا مضنية في مطاردته.

وتتهم إسرائيل، الضيف، بالوقوف خلف سلسلة طويلة من العمليات الهجومية التي أدت إلى مقتل وجرح مئات الإسرائيليين.